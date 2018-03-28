Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду встретился с главой Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, говорится в сообщении министерства обороны, распространенном в среду.

Стороны обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военной промышленности.

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