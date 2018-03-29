В Азербайджане нет никаких угроз проведению справедливых и демократических выборов – болгарский эксперт

29 марта 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По результатам наблюдений, проведенных экспертами болгарской неправительственной организации «Гражданская инициатива во имя свободных и демократических выборов – QİSDİ», предвыборная ситуация в Азербайджане стабильна, никакой угрозы с точки зрения свободного волеизъявления электората, организации справедливых и демократических выборов нет.

Об этом на пресс-конференции в четверг сказал член миссии неправительственной организации QİSDİ, правовой аналитик Омуртаг Петков, приглашенный в Азербайджан Центральной избирательной комиссией с целью проведения наблюдений во время президентских выборов, которые пройдут Азербайджане 11 апреля.

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