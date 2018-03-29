Армяне - главные виновники и участники геноцида в Кавказском регионе - турецкий профессор (ФОТО)

29 марта 2018 17:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяне являются главными виновниками и участниками геноцида в Кавказском регионе.

Об этом в четверг сказал директор Стратегического исследовательского центра «Новая Турция» Кемаль Чичек на научной конференции в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана на тему «100-летие геноцида азербайджанцев в 1918 году. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современное время».

На конференции, организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и СГБ Азербайджана, наряду с азербайджанскими, приняли участие известные ученые из нескольких стран.

На мероприятии выступил секретарь Государственной комиссии, глава рабочей группы Исмаил Ахундов, который рассказал о проводимых армянами в течение почти двух веков этнической чистке и геноциде.

Ахундов сказал, что после расследования кровавых преступлений и геноцида, совершенных армянами, Государственной комиссией была осуществлена широкомасштабная деятельность по доведению выявленных фактов до мировой общественности.

Профессор Кемаль Чичек в своем выступлении отметил, что армяне, которые своими ложными заявлениями о геноциде в отношении них пытаются ввести в заблуждение международную общественность, являются главным виновниками и участниками геноцида, совершенного в Кавказском регионе.

Старший консультант отдела по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Джейхун Мамедов подчеркнул, что в результате проведенной армянами этнической чистки и политики геноцида, наряду с убийством мирных азербайджанцев, были уничтожены историко-культурные памятники народа. Было сказано, что в отличие от Армении, армянская церковь в центре Баку охраняется Азербайджанским государством.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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