Президент Турции встретился с министром обороны Азербайджана (ВИДЕО)

29 марта 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, говорится в сообщении официального сайта президента Турции.

Согласно сообщению, встреча Эрдогана и Гасанова состоялась в президентской резиденции в Анкаре.

Находящийся с официальным визитом в Анкаре министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли. Встреча министров обороны прошла один на один, и затем продолжилась с участием делегаций в расширенном составе.

В ходе переговоров было отмечено, что азербайджано-турецкое стратегическое партнерство, основанное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается. Было также отмечено, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией проводится как на двусторонней основе, так и в рамках программ НАТО.

В ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности, развитию сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, основные направления военных связей между Азербайджаном и Турцией. Предметом переговоров также стало проведение совместных военных учений, организация взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Вчера министр обороны Азербайджана встретился с главой Генштаба ВС Турции генералом Хулуси Акаром. Во время встречи обсуждалось военное сотрудничество между двумя странами, военно-политическое положение в регионе.

Напомним, что в среду Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Нуреттина Джаникли прибыл с официальным визитом в Анкару. Министр обороны Азербайджана 31 марта примет участие в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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