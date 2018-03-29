Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение, носят провокационный характер

БАКУ /Trend/ - В последние дни в некоторых зарубежных и отечественных средствах массовой информации муссируются различные слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение.

"Официально заявляем, что подобные сообщения не соответствуют действительности и носят провокационный характер",- сказали в министерстве, отвечая на запрос Trend.

Как отмечают в Минобороны, Азербайджан уделяет особое внимание закупкам и приобретению различных видов вооружения в определенных странах-производителях.

"Мы тщательно выбираем лучшую, наиболее качественную и эффективную военную продукцию необходимую для увеличения своего боевого потенциала с целью освобождения оккупированных территорий. Принятое на вооружение азербайджанской армии новое российское вооружение соответствует повышенным требованиям, предъявляемым к современным системам вооружения, а также значительно усиливает маневренные и огневые возможности подразделений, и особенно тех, которые выполняют боевые задачи на переднем крае обороны наших войск", - сказали в министерстве.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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