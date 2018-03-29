С приближением президентских выборов в Азербайджане активизируются радикальные политические элементы - депутат

29 марта 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По мере приближения президентских выборов, которые имеют очень важное значение в политической жизни Азербайджана, в международном сообществе начинают активную деятельность антиазербайджанские политические круги, а также радикальные политические элементы, ставшие инструментом в их руках.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Эльман Насиров.

По словам депутата, эти структуры сами понимают, что все эти действия не принесут никакого результата.

«Эти радикальные политические оппозиционные элементы, говорящие о демократии, теперь хотят привлечь на митинг 31 марта радикальные религиозные элементы», - сказал Насиров.

По его словам, они привлекают радикальные религиозные элементы для того, чтобы с их помощью нанести ущерб Азербайджану, стабильности в стране, обстановке безопасности и, выполняя просьбу зарубежных покровителей, создать в стране хаос, анархию.

«Их цель в отношении Азербайджана ясна, азербайджанская общественность знает намерение настроенных негативно политических и религиозных элементов. Они настолько потеряли свою духовность, что даже 31 марта, в День геноцида азербайджанцев, выполняют антиазербайджанские рекомендации, приказы иностранных политических кругов. Считаю, что это измена», - сказал депутат.

Насиров сказал, что азербайджанская общественность решительно отвергает такие шаги.

«Во время встреч со своими избирателями я часто сталкиваюсь с такими случаями. Эти лица постоянно становятся объектами критики людей. Общественность принимает критику, но отмечает, что критика должна быть здоровой и конструктивной. Данные радикальные политические элементы лишены культуры, нравственности. Это справедливо вызывает очень сильное беспокойство азербайджанской общественности», - отметил Насиров.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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