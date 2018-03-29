Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, с целью совершенствования боевых навыков личного состава на всех общевойсковых полигонах в прифронтовой зоне проводятся учения ракетных и артиллерийских соединений и подразделений азербайджанской армии, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг.

В ходе учений, проведенных на одном из полигонов, выполняются практические боевые стрельбы с применением самоходных артиллерийских установок.

С целью обеспечения точности и интенсивности стрельб артиллерийские подразделения используют современные автоматизированные системы управления.

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