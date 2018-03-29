БДИПЧ ОБСЕ распространило промежуточный отчет по предстоящим в Азербайджане президентским выборам (Версия 2)

29 марта 2018 18:35 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликовало промежуточный отчет по президентским выборам в Азербайджане, которые состоятся 11 апреля 2018 года.

Отчет размещен на сайте организации.

«По приглашению правительства Азербайджана для наблюдения за президентскими выборами, которые состоятся 11 апреля, и на основании результатов миссии по оценке потребностей, проведенной с 21 по 22 февраля, БДИПЧ ОБСЕ 9 марта создало миссию по наблюдению за выборами. Миссия, возглавляемая Кориеном Йонкером, состоит из основной группы из 11 членов, базирующейся в Баку, и 28 долгосрочных наблюдателей, которые находятся в стране с 15 марта. Члены миссии привлекаются из 20 государств-участников ОБСЕ», - говорится в отчете.

В отчете отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) несет в целом ответственность за проведение выборов.

«При необходимости ЦИК проводит сессии, на которые регулярно приглашается БДИПЧ ОБСЕ. Представители средств массовой информации активно посещают эти мероприятия», - говорится в отчете.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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