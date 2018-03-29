Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Газахской центральной больницы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Газахской центральной районной больницы.

В распоряжении говорится, что с целью завершения строительства (первой стадии) Газахской районной центральной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год, для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утверждённого распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству здравоохранения будет выделено 14,6 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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