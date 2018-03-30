Али Гасанов: Цель антиазербайджанских сил – создать противостояние и нарушить стабильность в стране (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Те, кто, находясь в Азербайджане, поддерживает ругающуюся оппозицию, и, приписывая ее безнравственные поступки правительственным кругам, пытается создать противостояние во властной команде, наиболее всего являются представителями вредоносной нравственности. Об этом, выступая в пятницу на «круглом столе» на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и солидарность медиа против негативных явлений», сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

"В выступлениях тех, кто сначала пытался казаться примирителем, начала вырисовываться реальность: их цель не просто Президент и члены его семьи, его команда, я как один из членов этой команды", - сказал Али Гасанов.

Помощник Президента подчеркнул, что расчет здесь делается на тонкости восточного менталитета, и целью является подрыв положительного имиджа первого лица и его команды с формированием атмосферы общего недовольства, создания противостояния в команде, и тем самым нарушение существующей в стране стабильности.

Али Гасанов сказал, что в Азербайджане ни в какие периоды, как минимум с тех пор, как общенациональный лидер Гейдар Алиев 6 августа 1998 года отменил всю цензуру и запреты в отношении СМИ, не ограничивалась деятельность какой-либо медиа-структуры, не выбирался путь по ограничению соцсетей, являющихся новым феноменом, не было серьезной инициативы по созданию национальных сетей в стране. Он отметил, что в Азербайджане доступ в глобальные сети информации и общения свободен, и, останется свободным, несмотря на фальшивые прогнозы, которые дают некоторые отступники из-за океана. За вышеуказанный период азербайджанская власть относилась и продолжает относиться к соцсетям как к одной из возможностей легкого общения с обществом и миром.

"Сегодня функционируют официальные социальные профили как самого Президента Азербайджана Ильхама Алиева, так и различных государственных структур, отдельных должностных лиц. Президент Азербайджана неоднократно реагировал на проблемы, поднимаемые в соцсетях, заявлял, что относится к Интернету как к одному из источников информации. Неслучайно, что сегодня число пользователей Facebook, Twitter, Youtube, Instaqram и других соцсетей в Азербайджане приблизилось к трем миллионам. Это действительно большой показатель для страны, население которой составляет около десяти миллионов человек. Создание в Азербайджане современной инфраструктуры связи и интернета, приведение тарифов в соответствие с ценами в странах региона, создание условий для свободного осуществления деятельности в этой сфере, обеспечение плюрализма мнений в существующем сегменте являются основными факторами, положительно влияющими на развитие соцсетей в нашей стране», - сказал Али Гасанов.

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