Более 83% азербайджанцев готовы голосовать на президентских выборах за Ильхама Алиева - опрос

БАКУ /Trend/ - Организация "OpinionWay" (головной офис в Париже), обладающая серьезным опытом в социальных исследованиях, и Центр независимых консультаций и помощи «Во имя гражданского общества» обнародовали результаты совместного социологического опроса, проведенного в марте текущего года. Опрос проводился с целью оценки общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране в преддверии президентских выборов, которые состоятся в Азербайджане 11 апреля, а также изучения уровня интереса населения к участию в выборах.

На вопрос, «Какого кандидата вы выбрали бы, если президентские выборы в Азербайджане, запланированные на 11 апреля, прошли сегодня?» 83,4 процента участвующих в опросе респондентов отметили, что выбрали бы Президента Ильхама Алиева.

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