За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать почти 1300 наблюдателей

30 марта 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане регистрацию в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошли 1285 наблюдателей, сказал в пятницу на заседании комиссии ее председатель Мазахир Панахов.

Панахов отметил, что в данный момент регистрацию в ЦИК прошли 543 международных наблюдателя и документы ряда международных наблюдателей находятся на стадии рассмотрения, так что не исключено, что их станет больше.

Глава ЦИК также сказал, что за выборами будут наблюдать представители 51 международной организации, добавив, что прибывшие в Азербайджан международные наблюдатели представляют 52 страны.

По словам Панахова, 53 900 человек обратились для наблюдения в окружных избирательных комиссиях. Он отметил, что всем обратившимся дан положительный ответ.

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидоыва. Редактор: Ирина Парфёнова)

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