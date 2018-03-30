ЦИК дал поручения в связи с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов дал ряд поручений в связи с президентскими выборами, назначенными на 11 апреля.

Панахов сказал, что уже завершено печатание избирательных бюллетеней, с первого апреля начнется их передача в избирательные округа. Председатель ЦИК отметил важность своевременного завершения всех процессов. Панахов отметил, что все процедуры проводятся в соответствии с требованиями Избирательного кодекса.

Председатель ЦИК добавил, что если в день выборов произойдет случай, нарушающий закон, незамедлительно будут приняты меры в рамках закона.

«Верю, что не произойдет никаких неприятных случаев», - отметил Панахов.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов.

Для наблюдения за президентскими выборами регистрацию в ЦИК прошли 1285 наблюдателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.