Ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, завершается завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра завершается срок представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявлений для наблюдения по всей территории страны за ходом президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, заявления должны быть поданы в ЦИК за 10 дней до начала выборов, то есть до 1 апреля.

Кроме того, 1 апреля истекает срок подачи обращения в ЦИК для получения специального разрешения с целью наблюдения за ходом заседаний избирательных комиссий.

Процесс принятия решений об аккредитации организаций, желающих осуществлять на выборах "Exit-poll", также завершается до 1 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

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