Ряд процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, завершается завтра

31 марта 2018 08:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра завершается срок представления в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявлений для наблюдения по всей территории страны за ходом президентских выборов в Азербайджане, назначенных на 11 апреля.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, заявления должны быть поданы в ЦИК за 10 дней до начала выборов, то есть до 1 апреля.

Кроме того, 1 апреля истекает срок подачи обращения в ЦИК для получения специального разрешения с целью наблюдения за ходом заседаний избирательных комиссий.

Процесс принятия решений об аккредитации организаций, желающих осуществлять на выборах "Exit-poll", также завершается до 1 апреля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Абдулрахман Юсубов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
AzerSigorta завершила 2017 г. с прибылью
Бизнес 30 марта 18:52
В Азербайджане будет координироваться деятельность бизнес-инкубаторов (ФОТО)
Бизнес 30 марта 17:20
Иран будет закупать в Азербайджане электроэнергию
Энергетика 30 марта 17:06
ЕС запускает новые проекты в Азербайджане и Грузии
Бизнес 30 марта 16:34
Азербайджан и Иран ускорят создание совместного предприятия по производству лекарств (Эксклюзив)
Бизнес 30 марта 14:43
Оглашены условия участия азербайджанских компаний в строительстве железнодорожного участка на территории Ирана
Бизнес 30 марта 14:09
Азербайджан и Иран будут разрабатывать новые нефтяные месторождения - замминистра
Энергетика 30 марта 13:40
Азербайджан является мостом для выхода Ирана на мировые финрынки
Бизнес 30 марта 13:23
Отношения между Азербайджаном и Ираном выходят на качественно новый уровень
Бизнес 30 марта 11:50
Секута: Имеется потенциал для более активного участия компаний США в энергосекторе Азербайджана
Энергетика 30 марта 11:40
ЧБТР прокомментировал возможность приобретения доли в азербайджанских компаниях
Бизнес 30 марта 11:27
ИВ Гёйгельского района Азербайджана объявила тендер
Тендеры 30 марта 10:54
ВС Армении нарушили режим прекращения огня почти 100 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 30 марта 09:41
Азербайджан закрепил за собой статус моста между Западом и Востоком - посол Мексики
Политика 29 марта 23:24
Глава Ассоциации банков Азербайджана о ситуации с процентными ставками по кредитам
Бизнес 29 марта 18:48
Реализация «Север-Юг» способствует экономическому развитию всех стран-участниц
Бизнес 29 марта 17:43
В Азербайджане необходимо ускорить переход к инвестиционной модели экономического роста
Бизнес 29 марта 17:06
Белорусские бренды будут представлены в Баку на главной пищевой выставке Прикаспийского региона
Экономика 29 марта 16:16