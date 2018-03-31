Фонд Гейдара Алиева отправил помощь пострадавшим при пожаре в российском Кемерово (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева отправил помощь семьям жертв и пострадавшим при пожаре в торговом центре в российском городе Кемерово.
Как сообщили Trend в субботу в Фонде, помощь доставлена в Кемерово по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
Азербайджан и Россию связывают вековые дружеские и добрососедские отношения. Оба народа всегда поддерживали друг друга в тяжелое время.
Для разделения горечи этой трагедии, скорби семей жертв и поддержки пострадавших Фонд Гейдара Алиева выступил с инициативой оказания помощи. Правительство Азербайджана поддержало эту инициативу Фонда.
Помощь была направлена и доставлена семьям жертв и пострадавшим при пожаре в Кемерово 30 марта специальным рейсом.
От имени президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и азербайджанского народа семьям жертв трагедии были выражены глубокие соболезнования и было отмечено, что азербайджанский народ находится рядом с пострадавшими.
Сотрудники Фонда возложили цветы к мемориалу в знак почтения памяти жертв трагедии.
Доставка помощи семьям будет продолжена и сегодня.
Напомним, что в результате пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре “Зимняя вишня” в Кемерово, погибли свыше 60 человек. Большинство погибших были детьми.
(Автор: Азад Гасанли)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.