Помощник Президента: К сожалению, международное сообщество продолжает проявлять безразличие к трехвековой политике геноцида

БАКУ /Trend/ - К сожалению, международное сообщество продолжает проявлять безразличие к трехвековой политике геноцида.

Об этом в субботу на своей странице в соцсети Twitter написал помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов.

"Политика геноцида против азербайджанцев, начатая армянами с девятнадцатого века, достигла своего апогея в 1918 и 1922 годах. К сожалению, международное сообщество продолжает проявлять безразличие к трехвековой политике геноцида", - отметил помощник Президента.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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