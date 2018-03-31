Азербайджан, Турция и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере обороны (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По итогам трехсторонной встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии в турецком городе Гиресун состоялось подписание меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сфере обороны.

Как говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу, на встрече приняли участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министром национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли и министр обороны Грузии Леван Изория.

В ходе встречи обсуждались вопросы о перспективах развития военного сотрудничества, процессы, происходящие в мире и регионе, деятельности, осуществляемые в сфере обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Было подчеркнуто, что между тремя соседними народами развиваются дружеские связи, а отношения между нашими государствами, которые поднялись на уровень стратегического партнерства, отражают волю наших народов. Эти связи, основанные на взаимном доверии, играют важную роль с точки зрения установления мира и стабильности, в том числе продолжительного развития в регионе, а также обеспечения благосостояния наших народов.

Выступивший на встрече генерал-полковник Закир Гасанов довел до внимания своих коллег, что в этом году 31 марта отмечается в нашей стране как 100-летие геноцида азербайджанцев. Министр обороны отметил, что в период с 30-го марта по третье апреля 1918-го года в Баку и других окружающих районах в результате погромов армянскими вооруженными отрядами, было потеряно убитыми и пропавшими без вести более десяти тысяч азербайджанцев.

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с геноцидом.

Напомним, что Закир Гасанов отправился в Анкару в среду по приглашению министра национальной обороны Турции.

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