Апрельские бои показали, что азербайджанская армия способна освободить оккупированные земли - депутат

2 апреля 2018 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведение в апреле 2016 года азербайджанской армией успешной операции в ответ на провокации Армении еще раз показало, что Азербайджан имеет армию, способную освободить оккупированные земли.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Бои показали, сказал депутат, что Азербайджан стал мощным государством, последнее слово в регионе за ним и он способен в любое время освободить свои земли от армянской оккупации.

«Армения долгие годы создавала мифы о своей армии, однако апрельские бои разрушили этот миф, показали бессилие армянской армии перед азербайджанской», - сказал депутат.

По его словам, эти бои изменили ситуацию в переговорном процессе по нагорно-карабахскому конфликту в пользу Азербайджана, Армения и ее покровители поняли, что Азербайджан в любое время может освободить свои земли.

Алиев подчеркнул, что никто не должен сомневаться в том, что Азербайджан освободит свои земли.

«Азербайджан добьется этого. Просто Азербайджанское государство хочет решить этот вопрос переговорным и мирным путем. Если это будет невозможно, то у Азербайджана достаточно сильная армия, что подтверждают международные организации и эксперты», - сказал депутат.

Парламентарий также сказал, что, опираясь на свою Конституцию, Азербайджан может освободить свои земли. По его словам, если страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ действительно сторонники мира, то должны оказать давление на агрессора, чтобы он вывел свои войска с азербайджанской территории и выполнил соответствующие резолюции СБ ООН.

Отметим, что сегодня исполняется два года с апрельских побед азербайджанской армии. В боях было уничтожено 30 танков, до 15 артиллерийских установок и укрепленных инженерных сооружений противника, убито 320 и ранено более 500 военнослужащих противника.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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