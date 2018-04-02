В Азербайджане началась передача избирательных бюллетеней в ОИК

БАКУ /Trend/ - Начался процесс передачи в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами в Азербайджане, назначенными на 11 апреля.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

На мероприятии, проведенном открыто и прозрачно в типографии Милли Меджлиса (парламента) с участием членов ЦИК, руководства секретариата и его сотрудников, а также председателей и секретарей окружных избирательных комиссий, были созданы необходимые условия для того, чтобы международные и зарубежные структуры, средства массовой информации и различные субъекты, которые являются участниками избирательного процесса, смогли следить за процессом. В первый день – второго апреля в общей сложности планируется передать бюллетени в 41 избирательный округ, в течение следующих двух дней – во все остальные избирательные округа Азербайджана.

Средства массовой информации были подробно проинформированы о требованиях Избирательного кодекса, связанных с подготовкой избирательных бюллетеней и их доставкой в соответствующие структуры и организацией этого процесса. Были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

Поcле получения избирательных бюллетеней окружными избирательными комиссиями их перевозка, хранение и охрана процесса их передачи в участковые избирательные комиссии осуществляются соответствующими структурами министерства внутренних дел.

Отметим, что после утверждения ЦИК требований к тексту, форме, числу и правилам подготовки избирательных бюллетеней, связанных с президентскими выборами, в предусмотренный законодательством срок - 24 марта началось печатание избирательных бюллетеней. Согласно решению комиссии было напечатано 5347803 бюллетеня. Согласно Избирательному кодексу, после передачи бюллетеней в избирательные комиссии как минимум за три дня до выборов начнется их передача в участковые избирательные комиссии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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