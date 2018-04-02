Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Беларуси (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с вице-премьером Беларуси, сопредседателем межправительственной комиссии Владимиром Семашко.

На встрече были отмечены успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, наличие хороших возможностей для дальнейшего укрепления связей.

В ходе беседы была подчеркнута важность определения новых направлений сотрудничества, а также отмечена необходимость дальнейшего повышения торгового оборота между двумя странами.

Вице-премьер Беларуси подчеркнул, что сборка на Гянджинском тракторном заводе 10-тысячного трактора является знаменательным событием, отметил важность изучения возможностей экспорта в третьи страны этой совместной азербайджано-белорусской продукции.

Глава государства, в свою очередь, оценив это как знаменательное событие, подчеркнул, что во время визитов в регионы фермеры выражали удовлетворение качеством этих тракторов, являющихся совместной азербайджано-белорусской продукцией, и отметил, что для ее экспорта существуют хорошие возможности.

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