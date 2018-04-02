Президент Ильхам Алиев выделил средства на мелиоративные мероприятия в двух районах Азербайджана

2 апреля 2018 19:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об осуществлении мелиоративных мероприятий на зимних пастбищах, расположенных в Сабирабадском и Сальянском районах.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ в рамках проведения мелиоративных мероприятий в Сабирабадском и Сальянском районах и доставки оросительной воды на зимние пастбища площадью около 11000 гектаров из суммы, указанной в подпункте 1.47.13 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" будет выделено 45,3 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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