Госдума утвердила кандидатуру нового посла РФ в Азербайджане

2 апреля 2018 22:50 (UTC+04:00)

Экс-посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников может возглавить российскую дипмиссию в Азербайджане. Его кандидатура была одобрена в понедельник профильным комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщил ТАСС источник в парламенте.

"Комитет поддержал кандидатуру нашего бывшего посла в Казахстане Бочарникова для назначения послом РФ в Азербайджан", - сказал собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщили, что этот пост может занять Алексей Бородавкин, который возглавляет дипмиссию РФ в Казахстане в настоящее время.

Кроме того, комитет по делам СНГ также одобрил кандидатуру главы департамента МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО) Олега Васнецова на должность посла России в Молдавии, добавил источник.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, также как и комитет по международным делам, "участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и в международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в статье 212 регламента Госдумы.

Послы России назначаются указом президента РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер (Обновлено)
Россия 20:49
Из Шанхая в Москву отправился поезд трансграничной электронной коммерции
Бизнес 19:43
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Россия 19:29
Азербайджанский центр ABAD намерен расширять ассортимент продукции под собственным лейблом
Бизнес 18:18
Азербайджанский центр ABAD намерен расширять экспорт продукции под собственным лейблом
Бизнес 18:09
Азербайджанский центр ABAD расширит географию продаж
Бизнес 17:56
Глава МИД Ирана посетит Азербайджан
Политика 17:48
ABAD намерен расширить сотрудничество с семейными предприятиями в Азербайджане
Бизнес 17:45
Болгария может привлечь азербайджанских инвесторов в новые проекты в сфере туризма (Эксклюзив)
Туризм 17:28
Встреча Путина и Ким Чен Ына пока не планируется
Россия 17:13
По итогам саммита Россия-Иран-Турция планируется совместное заявление
Россия 17:12
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Россия 17:10
США увеличили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 17:05
Беларусь и Россия планируют утвердить балансы на поставку молока
Беларусь 16:48
Соглашение об использовании атомной энергии между Россией и Узбекистаном вступило в силу
Узбекистан 16:33
Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде
Европа 16:18
Увеличились активы азербайджанской страховой компании
Бизнес 16:16
Глава МИД Палестины посетит Азербайджан
Политика 15:51