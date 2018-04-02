Госдума утвердила кандидатуру нового посла РФ в Азербайджане

Экс-посол РФ в Казахстане Михаил Бочарников может возглавить российскую дипмиссию в Азербайджане. Его кандидатура была одобрена в понедельник профильным комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, сообщил ТАСС источник в парламенте.

"Комитет поддержал кандидатуру нашего бывшего посла в Казахстане Бочарникова для назначения послом РФ в Азербайджан", - сказал собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщили, что этот пост может занять Алексей Бородавкин, который возглавляет дипмиссию РФ в Казахстане в настоящее время.

Кроме того, комитет по делам СНГ также одобрил кандидатуру главы департамента МИД РФ по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО) Олега Васнецова на должность посла России в Молдавии, добавил источник.

Согласно Конституции РФ и регламенту нижней палаты, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, также как и комитет по международным делам, "участвует в консультациях при назначении и отзыве президентом РФ дипломатических представителей в иностранных государствах и в международных организациях". Предложения о кандидатурах вносятся МИД РФ.

"Комитет на своем заседании в присутствии кандидата на назначение дипломатическим представителем или дипломатического представителя, которого предлагается отозвать, а также соответствующих должностных лиц Министерства иностранных дел РФ проводит обсуждение и по его итогам выносит свое мотивированное заключение. Такое заключение официально направляется президенту РФ", - говорится в статье 212 регламента Госдумы.

Послы России назначаются указом президента РФ.

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