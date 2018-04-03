Глава МИД КНДР посетит Азербайджан и Россию после визита в Пекин

3 апреля 2018 08:29 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию, сообщает японская телекомпания NHK со ссылкой на многочисленные дипломатические источники, передает РИА Новости.

По их данным, министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.

В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.

Эксперты связывают визит Ли Ён Хо в Россию, как и поездку руководителя страны Ким Чен Ына в Китай на прошлой неделе, с желанием Северной Кореи перед встречами с лидерами Южной Кореи и США заручиться поддержкой других стран — чтобы гарантировать себе сохранение политического строя и снижения военных угроз на переговорах по денуклеаризации.

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