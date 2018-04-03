Президент Ильхам Алиев принял министра юстиции Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром юстиции Турции Абдулхамидом Гюлем.

Министр передал Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. На встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются во всех сферах, тесное сотрудничество между правоохранительными органами, в том числе министерствами юстиции, вносит вклад в дальнейшее расширение двусторонних связей.

Касательно важности взаимных визитов на всех уровнях между Азербайджаном и Турцией было отмечено, что этот визит министра юстиции Турции Абдулхамида Гюля в Азербайджан послужит укреплению сотрудничества между странами.

Глава государства выразил благодарность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать его приветствия турецкому президенту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.