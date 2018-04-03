Сиявуш Новрузов: Некоторые проживающие за рубежом азербайджанцы ведут антиазербайджанскую деятельность

БАКУ /Trend/ - Некоторые проживающие за рубежом азербайджанцы при поддержке армянского лобби проводят работу против Азербайджана. Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) во вторник сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

"Они провели акцию перед посольством Азербайджана во Франции, но ни разу не провели акцию перед посольством Армении", - сказал он.

Новрузов подчеркнул, что это те, кто дискредитирует Азербайджан.

«Нельзя выступать против Родины, азербайджанской армии. В этом вопросе мнение общества должно быть единым», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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