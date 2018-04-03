Некоторых соотечественников, проживающих за рубежом, нельзя называть азербайджанцами - Огтай Асадов

БАКУ /Trend/ - Некоторых соотечественников, проживающих и занимающихся антиазербайджанской деятельностью за рубежом, нельзя называть азербайджанцами.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) во вторник сказал председатель парламента Огтай Асадов.

По его словам, азербайджанский народ – гордый народ. «Однако некоторые азербайджанцы, проживающие за рубежом, далеки от нравственности народа. Депутаты могут высказаться об этом в прессе и на телевидении», - сказал Асадов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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