Президент Ильхам Алиев поздравил египетского коллегу

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил Президента Египта Абдул -Фаттаха ас-Сиси.

«Искренне поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Египта. Верю, что наши совместные усилия на пути всестороннего развития отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Египтом и дальше будут последовательно продолжаться. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благополучия дружественного египетского народа», - говорится в поздравлении главы государства.

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