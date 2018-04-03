Кампании, проводимые против Азербайджанского государства в соцсетях, неслучайны - депутат

3 апреля 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кампании, проводимые против Азербайджанского государства в соцсетях, неслучайны.

Об этом во вторник сказал на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана депутат Хикмет Бабаоглу.

Он отметил, что глобальный империализм проводит такую политику, когда совершаются нападки на лидеров национальных государств и их команды. "После этого начинается разрушение национальных государств. Мы стали свидетелями подобной политики на Ближнем Востоке», - сказал Бабаоглу.

По его словам, в мире всем известны виды и формы террора. «Сейчас появился террор с использованием социальных сетей. Глобальный империализм реализует свои цели виртуально, посредством информационного террора. Более того, в некоторых государствах, которые определяют политику Европы, появились эмигранты из национальных государств. Раньше было сложно эмигрировать в некоторые европейские страны. Однако государства и силы, желающие нарушить стабильность в Азербайджане, позднее стали создавать определенные центры эмигрантов, чтобы достичь своих целей. Эти страны сейчас устраивают политический «театр». Когда наши соотечественники-патриоты проводят акцию в связи с 31 марта, другие в то же самое время организуют антиазербайджанский политический «театр». Полиция не вмешивается в этот процесс. Окрепнув, эти политические «театры», перенесясь в Азербайджан, превратятся в политическую драму. Это и есть последняя цель империализма, реализацию которой нельзя допускать. Это продуманная политика, которая не связана с чьим-то поведением или политической культурой. Это нападки империализма на национальные государства», - сказал Бабаоглу.

По словам депутата, который предлагает предпринять правовые шаги в связи с этим вопросом, дипломатический корпус должен начать деятельность в этом направлении.

«Также под очень серьезной угрозой находится и национальное информационное пространство Азербайджана. Как ранее отметил Президент Ильхам Алиев, одним из основных компонентов национальной безопасности является информационная безопасность. Отношение к таким транснациональным компаниям, как Facebook, Tvitter, должно регулироваться в правовой плоскости. Оскорбления и клевету в социальных сетях необходимо блокировать, то есть, настало время, когда деятельность транснациональных компаний в информационном пространстве Азербайджана будет регулироваться в правовой плоскости», - сказал Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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