Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание мастерской по производству ковров в Билясуварском районе

3 апреля 2018 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству, оснащению и созданию инфраструктуры мастерской по производству ковров в Билясуварском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства, оснащения оборудованием, станками и создания инфраструктуры мастерской по производству ковров в Билясуварском районе из суммы, указанной в подпункте 1.49.5 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 22 января 2018 года, ОАО «Азерхалча» будет выделено два миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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