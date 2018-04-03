Лев Спивак: Предвыборная обстановка в Азербайджане стабильная и спокойная

3 апреля 2018 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане царят стабильность и спокойствие перед президентскими выборами, сказал во вторник Trend генеральный директор Международной ассоциации Азербайджан-Израиль Лев Спивак.

По его словам, стабильность в стране обуславливает доверие населения к властям.

«В начале марта мы посетили Азербайджан с делегацией города Кирьят-Бялик. Мы объездили несколько посёлков Исмаиллинского района, а также были в Шеки. У нас остались самые положительные впечатления от бесед с людьми. Чувствуется, что в стране стабильность, спокойствие и абсолютное доверие к властям», – сказал Спивак.

Относительно тяжёлый для экономики страны период, по его мнению, миновал, и в последние время люди чувствуют реальное улучшение.

«Люди становятся экономически более грамотными. Они понимают, что экономическая и политическая стабильность в стране обеспечивают приток инвестиций. А это, в свою очередь, способствует созданию новых рабочих мест и в конечном счете ведёт к росту благополучия населения», – отметил Спивак.

Коснувшись темы азербайджано-израильских отношений, он выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами в будущем только усилится.

«Наши страны активно сотрудничают в сфере вооружений, нефти. В последнее время создаётся множество совместных частных предприятий. Для израильской элиты эти отношения настолько важны, что «АзИз» направит наблюдателей на предстоящие президентские выборы в Азербайджане. В их числе будут и депутаты Кнессета», – сказал Спивак.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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