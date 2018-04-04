Азербайджан направит ноту МИД Франции

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана во Франции направит ноту МИД этой страны, в которой заявит решительный протест официального Баку в связи с визитом Ашота Гуляна, называющего себя представителем незаконного режима, созданного на оккупированных армянскими вооруженными силами азербайджанских территориях, во Францию, являющейся одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.