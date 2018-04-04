Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из 33 членов, во главе с Виорелем Рисердом Бадеа будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля вместе с наблюдателями от Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), говорится в сообщении ПАСЕ.

Делегация проведет встречи с кандидатами или их представителями, лидерами политических партий и председателем Центральной избирательной комиссии, а также круглые столы с представителями гражданского общества и средств массовой информации до дня голосования.

Наблюдатели представят свои предварительные выводы на совместной пресс-конференции 12 апреля, в Баку.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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