Президент Ильхам Алиев принял госсекретаря Всемирной туристской организации (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили.

Президент Ильхам Алиев поздравил Зураба Пололикашвили с избранием на должность генерального секретаря Всемирной туристской организации и пожелал ему успехов в работе.

Подчеркнув об успешном традиционном сотрудничестве Азербайджана со Всемирной туристской организацией, глава государства выразил надежду на то, что визит Зураба Пололикашвили в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее укрепление связей.

Сказав, что испытывает чувство большой гордости в связи со встречей с Президентом Азербайджана, генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили выразил признательность за поддержку Азербайджана его деятельности и руководимой им структуре.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено стремительное развитие за последние годы туризма в Азербайджане, непрестанный рост зарубежных гостей, приезжающих в страну, подчеркнуто проведение широкомасштабных работ по созданию на высоком уровне инфраструктуры для развития туризма в Баку и регионах, проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

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