Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии (версия 2)

4 апреля 2018 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял делегацию во главе с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж.

Глава государства, коснувшись важности участия министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж в конференции министров Движения неприсоединения, отметил, что это в то же время является хорошей возможностью для обсуждения двусторонних отношений.

Отметив важность конференции министров в рамках Движения неприсоединения в Баку, Сварадж подчеркнула, что Индия является членом-учредителем этой организации, и выразила удовлетворение участием в мероприятии. Также добавив, что между двумя странами существуют исторические связи, глава МИД Индии расценила значительный рост товарооборота как хороший показатель связей между двумя странами.

Отметив, что в ее стране проводятся широкомасштабные экономические реформы, Сварадж сказала, что Индия обладает большим потенциалом в этой области. Министр подчеркнула важность участия ее страны в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан и добавила, что в то же время существуют хорошие возможности для расширения сотрудничества в других сферах. Индийский министр подчеркнула заинтересованность своей страны в сотрудничестве в проектах международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Юг-Запад», реализуемых по инициативе Азербайджана.

Глава государства, в свою очередь, выразил удовлетворение увеличением товарооборота и отметил необходимость определения возможностей сотрудничества в различных сферах, в том числе в политической, экономической сферах, в сфере инвестиций, торговли, транспорта, туризма.

Выразив удовлетворение участием Индии в глобальном проекте Баку-Тбилиси-Джейхан, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в будущем другие компании Индии будут участвовать в экономике Азербайджана в качестве инвестора.

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