Президент Ильхам Алиев принял госминистра Иордании по информации и коммуникациям (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял государственного министра по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммада аль-Мумани.

Мохаммад аль-Мумани передал Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана приветствия и наилучшие пожелания Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль Хусейна. Гость отметил, что его страна с глубокой симпатией относится к лидерству Президента Ильхама Алиева, Азербайджану и азербайджанскому народу. Подчеркнув, что в Иордании с интересом наблюдают за успехами, достигнутыми нашей страной, Мохаммад аль-Мумани сказал, что Азербайджан является образцовой страной, в которой проводятся важные международные мероприятия.

Отметив большую роль личных дружеских отношений между Королем Иордании и Президентом Азербайджана в наших двусторонних отношениях, Мохаммад аль-Мумани сказал, что Король Иордании дал указания, связанные с развитием сотрудничества с Азербайджаном как в политической, так и экономической сферах. Высоко оценив проведение в Азербайджане министерской конференции Движения неприсоединения, государственный министр по информации и средствам коммуникации Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммад аль-Мумани выразил признательность за приглашение на это мероприятие.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что личные дружеские отношения с Королем Иордании Абдаллой II ибн Аль Хусейном вносят вклад в развитие связей между двумя странами. Отметив, что Иордания – дружественная страна для Азербайджана, глава государства сказал, что между нашими странами налажены хорошие отношения в политической сфере, подчеркнул важность расширения сотрудничества в области экономики, в том числе увеличения торгового оборота и использования инвестиционных возможностей. С удовлетворением подчеркнув, что Азербайджан стал местом проведения важных международных мероприятий, Президент Ильхам Алиев коснулся значения министерской конференции Движения неприсоединения, выразил надежду на то, что в годы председательства Азербайджана в этой конференции будет осуществляться успешное сотрудничество по вопросам, представляющим интерес для наших стран.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль Хусейна, просил передать его приветствия Королю Иордании.

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