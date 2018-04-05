Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире

5 апреля 2018 09:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения твердо привержено нормам международного права, принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости всех стран-членов.

«Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения. Мы были приняты в эту семью в 2011 году, и сразу же начали ощущать поддержку со стороны этой организации, от государств-членов. Эта поддержка была продемонстрирована в ходе процедуры избрания Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также в 2011 году, сразу после принятия, мы ощутили сильную поддержку со стороны наших партнеров. Это было непросто, потому что у нас были сильные соперники. Соперники не были членами этой организации. Нам потребовалось шестнадцать раундов для избрания при поддержке 155 стран. Поддержка Движения неприсоединения, а также Организации исламского сотрудничества была решающей для нас в избрании в ведущий международный орган», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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