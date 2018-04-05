Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Глава государства отметил, что Движение неприсоединения твердо привержено нормам международного права, принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости всех стран-членов.

«Азербайджан является относительно новым членом Движения неприсоединения. Мы были приняты в эту семью в 2011 году, и сразу же начали ощущать поддержку со стороны этой организации, от государств-членов. Эта поддержка была продемонстрирована в ходе процедуры избрания Азербайджана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Также в 2011 году, сразу после принятия, мы ощутили сильную поддержку со стороны наших партнеров. Это было непросто, потому что у нас были сильные соперники. Соперники не были членами этой организации. Нам потребовалось шестнадцать раундов для избрания при поддержке 155 стран. Поддержка Движения неприсоединения, а также Организации исламского сотрудничества была решающей для нас в избрании в ведущий международный орган», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Это еще раз демонстрирует нашу силу, показывает, что когда мы едины, мы можем добиться многого, сказал глава государства, добавив, что это также демонстрирует солидарность между государствами-членами и возможности этой организации.

«После избрания в Совет Безопасности ООН Азербайджан в течение двух лет представлял все государства-члены. Мы заявили, что будем защищать справедливость и международное право, которое в течение многих лет нарушается во многих случаях», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан стал свидетелем и сам столкнулся с нарушением международного права и справедливости.

«Уже более 25 лет территории нашей страны находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах, который является исторической частью Азербайджана, и другие исторические районы страны, семь районов, находятся под армянской оккупацией. Двадцать процентов международно признанной территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наш народ подвергся политике этнической чистки, проводимой Арменией. Армения совершила Ходжалинский геноцид против азербайджанцев, который в настоящее время признан более чем десятью странами мира. Мы также рассчитываем на поддержку государств-членов для решения этой проблемы и выражение их позиции в отношении этого преступления против человечества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в результате Ходжалинского геноцида 613 безвинных людей, включая 106 женщин, 63 ребенка, были подвержены жестоким пыткам и убиты, а тысячи пропали без вести.

«К сожалению, оккупация продолжается до сих пор», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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