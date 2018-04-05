Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт давно был бы урегулирован, если бы против Армении были введены санкции

5 апреля 2018 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт давно был бы урегулирован, если бы против Армении еще в начале конфликта были введены санкции.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

«Уже более 25 лет территории нашей страны находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах, который является исторической частью Азербайджана, и другие исторические районы страны, семь районов, находятся под армянской оккупацией. Двадцать процентов международно признанной территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наш народ подвергся политике этнической чистки, проводимой Арменией. Армения совершила Ходжалинский геноцид против азербайджанцев, который в настоящее время признан более чем десятью странами мира. Мы также рассчитываем на поддержку государств-членов для решения этой проблемы и выражение их позиции в отношении этого преступления против человечества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в результате Ходжалинского геноцида 613 безвинных людей, включая 106 женщин, 63 ребенка, были подвержены жестоким пыткам и убиты, а тысячи пропали без вести.

К сожалению, оккупация продолжается до сих пор, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Я еще раз хочу выразить благодарность Движению неприсоединения за принятие резолюции о конфликте между Арменией и Азербайджаном, поддерживающей его решение на основе территориальной целостности Азербайджана», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что другие международные организации приняли аналогичные резолюции.

«Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, но они не выполнены. Не существует механизма реализации этих резолюций. Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие ведущие международные организации приняли резолюции и решения, требующие восстановления территориальной целостности Азербайджана. К сожалению, несмотря на грубое нарушение международного права, несмотря на геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев, против этой страны не были введены санкции. Если бы в начале конфликта были бы введены санкции против Армении, я думаю, что он уже давно был бы урегулирован», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что на оккупированных территориях все разрушено. «ОБСЕ дважды направляла туда миссии, чтобы собрать факты. И отчеты показали, что все наши исторические памятники, мечети, кладбища, музеи разрушены армянскими вандалами. Это геноцид против нашей культуры. Оккупация территорий Азербайджана должна быть прекращена, и только после этого в регионе наступит мир», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения культивирует ксенофобию.

«Это моноэтническая страна, другие народы там не живут. Все азербайджанцы и представители других этнических групп подверглись этнической чистке в этой стране. В отличие от Армении, сегодня Азербайджан является одним из признанных в мире центров межкультурного диалога, диалога цивилизаций, межрелигиозного диалога, а также одним из центров мультикультурализма. Мультикультурализм - это государственная политика в Азербайджане», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев встретился с министром народной власти по иностранным делам Венесуэлы
Политика 12:07
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН (ФОТО)
Политика 12:04
Президент Ильхам Алиев встретился с главой МИД КНДР
Политика 11:58
Президент Ильхам Алиев встретился с главой МИД Непала
Политика 11:41
Президент Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра Сербии
Политика 11:35
Президент Ильхам Алиев: Движение неприсоединения играет важную роль в обеспечении стабильности, безопасности в мире
Политика 09:54
Президент Ильхам Алиев принял участие в промежуточной министерской конференции в рамках Движения неприсоединения в Баку (ФОТО)
Политика 09:31
Президент Ильхам Алиев внёс изменения в структуру Минсельхоза
Политика 4 апреля 21:14
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового центра Службы ASAN
Политика 4 апреля 19:06
Президент Ильхам Алиев предоставил Кенуль Хасыевой персональную пенсию
Политика 4 апреля 18:13
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии
Политика 4 апреля 16:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан планирует предпринять дополнительные шаги по упрощению визового режима
Политика 4 апреля 16:43
Президент Ильхам Алиев принял госсекретаря Всемирной туристской организации
Политика 4 апреля 16:42
Президент Ильхам Алиев принял госминистра Иордании по информации и коммуникациям
Политика 4 апреля 16:40
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Палестины
Политика 4 апреля 10:20
Президент Ильхам Алиев присвоил Кямрану Назарову почетное звание
Политика 3 апреля 18:53
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Ширване
Политика 3 апреля 18:50
Президент Ильхам Алиев выделил средства на создание мастерской по производству ковров в Билясуварском районе
Политика 3 апреля 18:48