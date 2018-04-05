Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт давно был бы урегулирован, если бы против Армении были введены санкции

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт давно был бы урегулирован, если бы против Армении еще в начале конфликта были введены санкции.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

«Уже более 25 лет территории нашей страны находятся под армянской оккупацией. Нагорный Карабах, который является исторической частью Азербайджана, и другие исторические районы страны, семь районов, находятся под армянской оккупацией. Двадцать процентов международно признанной территории Азербайджана были оккупированы Арменией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наш народ подвергся политике этнической чистки, проводимой Арменией. Армения совершила Ходжалинский геноцид против азербайджанцев, который в настоящее время признан более чем десятью странами мира. Мы также рассчитываем на поддержку государств-членов для решения этой проблемы и выражение их позиции в отношении этого преступления против человечества», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в результате Ходжалинского геноцида 613 безвинных людей, включая 106 женщин, 63 ребенка, были подвержены жестоким пыткам и убиты, а тысячи пропали без вести.

К сожалению, оккупация продолжается до сих пор, сказал Президент Ильхам Алиев.

«Я еще раз хочу выразить благодарность Движению неприсоединения за принятие резолюции о конфликте между Арменией и Азербайджаном, поддерживающей его решение на основе территориальной целостности Азербайджана», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что другие международные организации приняли аналогичные резолюции.

«Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, но они не выполнены. Не существует механизма реализации этих резолюций. Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ и другие ведущие международные организации приняли резолюции и решения, требующие восстановления территориальной целостности Азербайджана. К сожалению, несмотря на грубое нарушение международного права, несмотря на геноцид, совершенный армянами против азербайджанцев, против этой страны не были введены санкции. Если бы в начале конфликта были бы введены санкции против Армении, я думаю, что он уже давно был бы урегулирован», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что на оккупированных территориях все разрушено. «ОБСЕ дважды направляла туда миссии, чтобы собрать факты. И отчеты показали, что все наши исторические памятники, мечети, кладбища, музеи разрушены армянскими вандалами. Это геноцид против нашей культуры. Оккупация территорий Азербайджана должна быть прекращена, и только после этого в регионе наступит мир», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Армения культивирует ксенофобию.

«Это моноэтническая страна, другие народы там не живут. Все азербайджанцы и представители других этнических групп подверглись этнической чистке в этой стране. В отличие от Армении, сегодня Азербайджан является одним из признанных в мире центров межкультурного диалога, диалога цивилизаций, межрелигиозного диалога, а также одним из центров мультикультурализма. Мультикультурализм - это государственная политика в Азербайджане», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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