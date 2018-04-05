Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности

5 апреля 2018 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящей в Москве VII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с иранской делегацией возглавляемой министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Амиром Хатеми, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Эксперты Командования сухопутных войск США в Европе проводят семинар в Баку
Политика 4 апреля 14:07
Группа азербайджанских миротворцев отправилась в Афганистан (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 3 апреля 17:10
Азербайджан примет участие в конференции по международной безопасности в Москве
Политика 3 апреля 16:05
Армянская армия полностью деморализована, ее военно-политическая стратегия потерпела крах – минобороны
Политика 2 апреля 13:15
В ходе учений ВС Азербайджана провели этап боевых стрельб в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 2 апреля 12:34
Продолжаются учения ракетных и артиллерийских подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 30 марта 18:36
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана проводят учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 29 марта 18:01
Минобороны: Слухи о том, что Азербайджан забраковал российское вооружение, носят провокационный характер
Политика 29 марта 15:58
Распространение в соцсетях конфиденциальной информации служит интересам противника - минобороны Азербайджана
Общество 28 марта 16:08
Министр обороны Азербайджана примет участие в трехсторонней встрече глав минобороны в Турции
Политика 24 марта 13:33
В ходе учений ВС Азербайджана проведен основной этап с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 17:35
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 96 раз
Нагорно-карабахский конфликт 15 марта 15:05
Проведен смотр задействованной в учениях техники ракетных и артиллерийских войск ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 марта 19:53
Ракетные и артиллерийские войска ВС Азербайджана выведены в рамках учений на огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 14 марта 15:00
В ходе учений ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 18:52
Продолжаются широкомасштабные учения ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 14:06
Танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют задачи в ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13 марта 11:54
Проводится передислокация участвующих в учениях подразделений ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 12 марта 16:57