Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества и региональной безопасности

БАКУ /Trend/ - В рамках проходящей в Москве VII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с иранской делегацией возглавляемой министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Амиром Хатеми, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в четверг.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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