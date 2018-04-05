Эльмар Мамедъяров: Конфликт в Нагорном Карабахе является угрозой для всего мира (версия 2)

5 апреля 2018 13:20 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Для обеспечения экономического развития и стабильности в мире необходимо уважение международного права.

Об этом в четверг в Баку сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

Министр подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является угрозой не только для региона, но и всего мира. Нагорно-карабахский конфликт, продолжил министр, является основным препятствием для экономического развития и обеспечения мира в регионе.

Как отметил Мамедъяров, Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Однако, к сожалению, требования этих резолюций до сих пор не выполнены, добавил министр.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Эльчин Мехтиев, Азад Гасанли)

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