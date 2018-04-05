Президент Ильхам Алиев встретился с первым заместителем премьер-министра Сербии (версия 2)

5 апреля 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Президент Ильхам Алиев коснулся важности участия в конференции министров в рамках Движения неприсоединения первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича.

Глава государства сказал, что двусторонние отношения успешно развиваются, подчеркнул, что Сербия дружественная для Азербайджана страна и страна-партнер. Страны поддерживают друг друга в международных организациях.

Отметив, что визит первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Сербии создает хорошую возможность и для обсуждения двусторонних перспектив, Президент Ильхам Алиев подчеркнул уверенность в дальнейшем развитии связей.

Первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич передал главе государства приветствия Президента Сербии Александра Вучича. Отметив, что Азербайджан дружественная для Сербии страна, Ивица Дачич сказал, что связи развиваются успешно.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Сербии Александра Вучича, попросил передать свои приветствия Президенту Сербии.

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