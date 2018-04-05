Президент Ильхам Алиев встретился с главой МИД Непала (версия 2)

5 апреля 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром иностранных дел Непала Прадипом Кумаром Гуавали.

Министр иностранных дел Прадип Кумар Гуавали передал главе государства приветствия Президента Непала Бидхьи Деви Бхандари и премьер-министра Кхадга Прасада Шарма Оли.

Выразив признательность за организацию на высоком уровне конференции министров Движения неприсоединения и оказанное гостеприимство, министр сказал, что речь Президента Ильхама Алиева на церемонии открытия конференции была встречена с большим интересом. Подчеркнув наличие возможностей для расширения сотрудничества, министр иностранных дел Непала отметил важность налаживания связей в сферах туризма, сельского хозяйства и других областях.

Президент Ильхам Алиев сказал, что двусторонние связи вызывают удовлетворение, отметил наличие возможностей для налаживания связей сотрудничества в экономической, туристической и других сферах. Глава государства сказал, что две страны успешно сотрудничают и в рамках ООН, подчеркнул важность дальнейшего усиления солидарности в Движении неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента и премьер-министра Непала, попросил передать его приветствия главам государства и правительства Непала.

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