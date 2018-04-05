Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Венесуэллой важно расширить сотрудничество в сферах торговли и инвестирования (версия 2)

5 апреля 2018 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром народной власти по иностранным делам Венесуэлы Хорхе Арреаса Монсерратом.

Глава государства выразил удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Венесуэлой.

Президент Ильхам Алиев вспомнил визит Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Азербайджан и встречи, проведенные в рамках международных организаций, подчеркнул плодотворность проведенных обсуждений.

Глава государства сказал, что существуют хорошие возможности для сотрудничества стран в различных сферах, отметил важность расширения сотрудничества в сферах торговли и инвестирования. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Венесуэла успешно сотрудничают и в ООН, и в рамках Движения неприсоединения.

Министр народной власти по иностранным делам Венесуэлы Хорхе Арреаса Монсеррат передал главе государства приветствия Президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сказав, что Венесуэла заинтересована в расширении связей с Азербайджаном, он оценил планируемое открытие посольства его страны в Азербайджане как показатель этого намерения.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Николаса Мадуро, попросил передать свои приветствия главе Венесуэлы.

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