Президент Ильхам Алиев встретился с главой МИД КНДР (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с министром иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Ён Хо.

Глава государства подчеркнул важность представления на высоком уровне КНДР в конференции министров в рамках Движения неприсоединения.

Президент Ильхам Алиев отметил, что визит министра иностранных дел КНДР в Азербайджан создает хорошую возможность для обсуждения вопросов двусторонних отношений.

Сказав, что Азербайджан придает большое значение конференции министров в рамках Движения неприсоединения, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что со следующего года Азербайджан будет председательствовать в этой важной структуре и приложит усилия в деле укрепления солидарности в рамках организации.

Министр иностранных дел Ли Ён Хо выразил признательность за встречу с делегацией КНДР, передал поздравления по случаю председательствования Азербайджана в структуре и проведения очередного саммита организации.

Министр иностранных дел КНДР подчеркнул, что избрание Азербайджана председателем организации - показатель доверия, оказываемого стране членами Движения неприсоединения, и высокого авторитета Азербайджана на международной арене.

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