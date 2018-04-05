Президент Ильхам Алиев встретился с председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился с председателем 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком.

Президент Ильхам Алиев отметил важность участия Мирослава Лайчака в министерской конференции в рамках Движения неприсоединения. Глава государства сказал, что Азербайджан является молодым, но в то же время очень активным членом Движения неприсоединения.

Председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак отметил, что после каждого визита на него производят глубокие впечатления большие процессы развития в Азербайджане. Лайчак пожелал успехов Азербайджану в период его председательства в организации Движения неприсоединения. Мирослав Лайчак передал поздравления в связи с активной ролью Азербайджана в рамках ООН, а также отметил, что поддержка, оказываемая Азербайджаном межкультурному и межрелигиозному диалогу, а также сфере борьбы с международным терроризмом, высоко оценивается в мире.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что Азербайджан организует важные мероприятия, сказал, что это вносит большой вклад в дело международного сотрудничества.

Выразив признательность за поддержку ООН «Бакинского процесса» и других инициатив, глава государства с удовлетворением вспомнил проведение в Азербайджане Глобального Бакинского форума, на котором обсуждались важные международные вопросы, и обращение генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша в адрес этого мероприятия.

Президент Ильхам Алиев сказал, что организованные Азербайджаном международные мероприятия направлены на работу по укреплению сотрудничества и стабильности.

На встрече состоялся обмен мнениями по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проблемам миграции и изменения климата и другим вопросам, стоящим перед ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.