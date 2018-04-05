Daily Times: В Азербайджане сложилась довольно демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера

5 апреля 2018 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сложилась довольно демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера, сказал председатель азербайджанского Общественного объединения “Молодые реформаторы” Фарид Шахбазлы в своей статье, опубликованной в издании The Daily Times.

Председатель общества отмечает, что в стране существует сильная политическая воля для проведения свободных и прозрачных выборов в соответствии с международными стандартами.

«Все кандидаты в президенты имеют одинаковые условия, как во время процесса регистрации, так и в период проведения предвыборной кампании. Местные и международные наблюдатели проявили большой интерес к выборам. По их мнению, в стране наблюдается прозрачная избирательная среда. Самое главное, граждане Азербайджана проявляют большой интерес к избирательному процессу, и я уверен, что в день выборов каждый гражданин будет голосовать за кандидата, которого он активно поддерживает», - пишет Шахбазлы.

Председатель общества отметил, что Азербайджан является ведущим государством на Южном Кавказе и в значительной степени способствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

«Роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы - неоспоримый факт. Несомненно, для Азербайджана очень важно сохранить свою позицию в качестве острова стабильности в напряженной геополитической атмосфере в мире, на фоне конфликтов и войн. В этом смысле я считаю, что выборы в Азербайджане имеют особое значение не только для региона Южного Кавказа, но и для всего мира в целом», - говорится в статье.

Председатель общества отметил, что благодаря международным проектам, реализуемым в стране, Азербайджан стал ведущим государством в регионе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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