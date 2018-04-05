Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство 15 школ модульного типа

5 апреля 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по развитию образовательной инфраструктуры в Агстафинском, Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгёльском, Товузском и Шамкирском районах.

В распоряжении говорится, что с целью строительства 15 школ модульного типа на 756 ученических мест в Агстафинском, Дашкесанском, Гедабекском, Гёйгёльском, Товузском и Шамкирском районах из суммы, указанной в подпункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, министерству образования будет выделено 4,461 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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