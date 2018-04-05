Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает на поддержку кандидатуры Баку на проведение EXPO 2025 государствами-членами Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассчитывает на поддержку кандидатуры Баку на проведение Всемирной выставки EXPO 2025 государствами-членами Движения неприсоединения, что станет еще одним показателем солидарности.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в четверг в Баку на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения, посвященной теме "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

«Мы должны поддерживать друг друга. Перед нами стоят более или менее похожие вызовы и проблемы. Мы все хотим жить своей жизнью, быть независимыми. Мы все не хотим, чтобы кто-то говорил нам что делать, вмешивался в наши дела, диктовал нам. Чтобы достичь этого, мы должны быть сильными, и мы можем быть сильными только вместе», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан является единственным членом Движения неприсоединения, который подал заявку на проведение выставки EXPO 2025.

«Это показывает, что мы считаем, что способны организовать такое важное глобальное мероприятие. Для государства, которому всего 26 лет, я думаю, это будет хорошая возможность продемонстрировать то, чего мы достигли, и чего мы можем достичь, будучи действительно независимыми», - сказал Президент Азербайджана.

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