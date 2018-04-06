Завтра в Азербайджане завершается срок передачи протоколов из окружных избиркомов в участковые в рамках предстоящих президентских выборов

6 апреля 2018 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу завершается срок передачи избирательных протоколов из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии в рамках подготовки к президентским выборам, назначенным в Азербайджане на 11 апреля.

Согласно Календарному плану по основным действиям и мероприятиям по подготовке и проведению президентских выборов, протоколы голосования должны быть переданы минимум за четыре дня до непосредственно самого дня голосования, то есть до 7 апреля.

Процесс передачи избирательных бюллетеней из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии завершается 8 апреля.

Отметим, что 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. По республике функционируют 125 избирательных округов и 5426 постоянных и 215 временных избирательных участков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Daily Times: В Азербайджане сложилась довольно демократическая и благоприятная предвыборная атмосфера
Политика 5 апреля 17:18
В Азербайджане существуют правовые рамки для проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами - промежуточный отчет
Политика 4 апреля 12:17
Оглашен список наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане от Казахстана
Политика 3 апреля 12:57
В связи с президентскими выборами 11 апреля в Азербайджане будет нерабочим днем
Общество 3 апреля 12:19
Для наблюдения за президентскими выборами в Азербайджане аккредитацию прошел 871 международный наблюдатель
Политика 3 апреля 12:10
В Азербайджане завтра завершается раздача уведомлений избирателям на президентских выборах
Общество 3 апреля 09:12
За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать 603 международных наблюдателя
Общество 1 апреля 16:14
В Коста-Рике пройдет второй тур президентских выборов
Другие страны 1 апреля 02:47
Более 83% азербайджанцев готовы голосовать на президентских выборах за Ильхама Алиева – опрос
Политика 30 марта 15:06
В Азербайджане нет никаких угроз проведению справедливых и демократических выборов – болгарский эксперт
Политика 29 марта 12:33
В Египте огласили первые результаты выборов президента
Другие страны 29 марта 03:46
ЦИК Азербайджана о числе местных наблюдателей на предстоящих президентских выборах
Политика 24 марта 15:39
ЦИК Азербайджана будет рассматривать обращения также в связи с соцсетями
Политика 24 марта 15:28
ЦИК Азербайджана зарегистрировала организации, которые проведут "exit-poll" на президентских выборах
Политика 24 марта 14:37
Народ Азербайджана является свидетелем позитивных преобразований – Роб Собхани
Точка зрения 20 марта 10:30
Президентские выборы в России прошли согласно законодательству – азербайджанские парламентарии
Политика 19 марта 16:24
В Азербайджане еще трем кандидатам в президенты вручены удостоверения
Политика 19 марта 16:15
Путин лидирует на выборах, набирая 73,73% после подсчета 35% протоколов
Россия 18 марта 23:44