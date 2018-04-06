Президент Ильхам Алиев: Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке

БАКУ /Trend/ - Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал в интервью агентству ТАСС.

“2018 год в Азербайджане объявлен Годом Азербайджанской Демократической Республики — мы отмечаем ее 100-летний юбилей. И это — главное событие этого года. Знаете, оглядываясь на историю, думаешь, ведь не случайно, что первая демократическая республика в мусульманском мире была создана именно азербайджанцами. Это берет истоки из прошлого нашего народа, из характера нашего народа, свободолюбивого, гордого. И прогрессивного. Ведь если почитать классиков азербайджанской литературы, то в их произведениях достаточно философских тем, связанных с теми вопросами, которые сегодня актуальны”, - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что создание 100 лет назад Азербайджанской Демократической Республики — для нас историческое событие.

“Мы испытываем законное чувство гордости за то, что именно азербайджанский народ был основоположником демократии на Востоке. Традиции демократической республики сегодня живы, и современный Азербайджан является ее правопреемником. Очень много было сделано за короткое время для политических реформ. Достаточно отметить только, что женщинам было предоставлено право голоса намного раньше, чем во многих европейских странах. Сегодня, оглядываясь назад, мы, конечно же, вспоминаем с благодарностью основоположников первой республики. Но мы также должны постоянно извлекать уроки из того, что с ней произошло. Она просуществовала чуть менее двух лет, и, конечно же, эти уроки мы не должны забывать. Поэтому мы делаем сегодня все для того, чтобы укреплять независимость, суверенитет, экономический потенциал, международный авторитет Азербайджана — с тем, чтобы Азербайджан всегда был независимым государством. Не только по форме, но и по сути. И думаю, что, если бы основоположники первой демократической республики могли бы видеть сегодняшний Азербайджан, они бы, думаю, гордились бы нашей страной”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

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